Ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Харьков — Терехов

О попадании российского дрона V2U в промзону Холодногорского района Харькова сообщил в 17:11 мэр Игорь Терехов.

«Без пострадавших и последствий на данный момент», — написал городской голова.

Вскоре Терехов уточнил, что дронов V2U было два. Повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.

Как ранее информировали в Главном управлении разведки МОУ, особенностью дрона V2U является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Несмотря на российскую маркировку, беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства.

Отметим, что отбой угрозы ударных беспилотников для Харькова был объявлен в 16:11. Тревога длилась с 15:22. В 15:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что вблизи Харькова замечен разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком средств поражения. Защитники привлекали средства для их сбивания.