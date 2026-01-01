Ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Харьков — Терехов
О попадании российского дрона V2U в промзону Холодногорского района Харькова сообщил в 17:11 мэр Игорь Терехов.
«Без пострадавших и последствий на данный момент», — написал городской голова.
Вскоре Терехов уточнил, что дронов V2U было два. Повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.
Как ранее информировали в Главном управлении разведки МОУ, особенностью дрона V2U является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Несмотря на российскую маркировку, беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства.
Отметим, что отбой угрозы ударных беспилотников для Харькова был объявлен в 16:11. Тревога длилась с 15:22. В 15:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что вблизи Харькова замечен разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком средств поражения. Защитники привлекали средства для их сбивания.
Читайте также: Удар КАБом по экопарку под Харьковом 1 января — все последствия (видео, фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Харьков — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 17:26;