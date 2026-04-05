Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину

Утром 5 апреля российские дроны ударили по населенным пунктам Лесное, Слатино, Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В селе Лесное в результате атаки БпЛА, предварительно типа «Герань», повреждено частное домовладение, его 46-летний владелец нуждался в медицинской помощи.

Около 09:45 в поселке Слатино в результате удара БпЛА (тип устанавливают) также поврежден жилой дом, женщина ранена.

Ориентировочно в 11:10 в Чугуеве беспилотник типа V2U попал по хозяйственному сооружению, возник пожар. На месте медицинскую помощь оказали 56-летней женщине, у нее была острая реакция на стресс.

