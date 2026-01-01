Live

Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов

Події 17:26   01.01.2026
Олена Нагорна
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов Ілюстрація ГУР

Про влучання російського дрона V2U у промзону Холодногірського району Харкова повідомив о 17:11 мер Ігор Терехов.

“Без постраждалих та наслідків на цю хвилину”, – написав міський голова.

Невдовзі Терехов уточнив, що дронів V2U було два. Пошкоджена господарська споруда. Без загиблих та постраждалих.

Як раніше інформували у Головному управлінні розвідки МОУ, особливістю дрона V2U є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Попри російське маркування, безпілотник зібраний переважно із компонентів китайського виробництва.

Зазначимо, що відбій загрози ударних безпілотників для Харкова був оголошений о 16:11. Тривога тривала з 15:22. О 15:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що поблизу Харкова помічено розвідувальний БпЛА супротивника, який може бути навідником засобів ураження. Захисники залучали засоби для їхнього збивання.

Автор: Олена Нагорна
