Новости Харькова – главное 4 января: поиски тел, бои в области

Происшествия 09:06   04.01.2026
Оксана Якушко
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

09:05

Пожары и пострадавшие — как минули сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне били по 4 населенным пунктам Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из-за обстрела в селе Мартовая Печенежской громады пострадала 50-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 25-летнему и 62-летнему мужчине и 64-летней женщине, пострадавшим в результате вражеской атаки на Харьков 2 января. Нашли фрагменты тел двух человек, погибших во время этого удара.

В селе Осиново Купянского района поврежден частный дом. Также разрушения у 3 частных домов и поврежден автомобиль в селе Жуков Яр, где горел жилой дом площадью 150 м кв., сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района горели два гаража, поврежден автомобиль, 2 частных дома разрушены в селе Мартовая. Там, по информации ГСЧС, пострадали 3 человека.

08:25

Где шли бои на Харьковщине в минувшие сутки — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне за прошедшие сутки 19 раз атаковали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении села Избицкого, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне 14 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки.

На Лиманском направлении россияне 22 раза пытались прорваться возле Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки.

8:00

Ночью около 2 часов спасатели нашли фрагменты тела еще одного человека, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что спасательно-розыскные работы на месте трагедии продолжаются.

