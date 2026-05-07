Удар по детям, чиновник «забыл» о Porsche и доме, сезон фонтанов – итоги 7 мая

Общество 23:00   07.05.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 7 мая.

Дети пострадали в результате удара «шахеда» по Харькову

В городе с утра было два «прилета». В Холодногорском районе повреждены многоэтажки и больница. Еще один беспилотник ударил посреди частного сектора в Новобаварском районе – недалеко от детской площадки. Пылал киоск и автомобиль рядом. Острую реакцию на стресс и взрывные ранения получили девять человек. Среди них две 7-летние девочки и девушка-подросток 15 лет. Мэр Игорь Терехов сообщил: некоторые из пострадавших находятся в больнице. Только за сегодня в городе повреждено более полусотни домов.

Директор СКП в декларации «забыл» о доме и дорогих автомобилях

«Забыл» о доме и земле в Коробовых Хуторах. Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору специализированного коммунального предприятия городского совета. Чиновник не указал в декларации два земельных участка и жилой дом, принадлежащие его жене. Земля и недвижимость находятся на территории садоводческого общества «Коробовы Хутора». Также «за пределами декларации» остались автомобили Porsche Cayenne и Mercedes-Benz CL63 AMG, которыми пользовался директор. В общей сложности «забытое» имущество оценили в 4,3 млн. грн.

Безработного подозревают в поджогах автомобилей ВСУ в Харькове

СБУ задержала предполагаемого поджигателя автомобилей ВСУ в Харькове. Спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: мужчину подозревают в поджоге двух прибывших с фронта внедорожников, которые проходили техобслуживание. Фигурант дела – безработный. По версии следствия, он искал способ легко получить деньги в каналах в телеграмме. Там его и обнаружили российские агенты. По их заказу мужчина отслеживал транспорт, которым пользуются защитники. Поджигал с помощью легковоспламеняющейся смеси. Рецепт ее изготовления предоставили россияне. Видеоотчеты снимал по телефону и переправлял заказчикам. Смартфон, с которого подозреваемый вел переписку и отчитывался, у него изъяли во время обыска. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям.

Хвойный лес загорелся в Харьковской области в результате удара вражеского БпЛА

Это произошло в прифронтовой зоне – в Артемовском лесничестве, сообщили в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины». Тушение усложняет близость к зоне боевых действий – всего 20 км. Несмотря на это, на место прибыли пожарные машины лесной охраны и техника ГСЧС. Огонь остановили на площади 12 га. Это позволило спасти огромный лесной массив более 5000 га. Тушение еще продолжается.

Фонтан на Салтовке готовят к запуску

Очередной фонтан запускают в Харькове. Пресс-служба мэрии проинформировала: провели гидравлические испытания фонтана в парке Победы на Салтовке. Специалисты «Харьковзеленстроя» проверили состояние чаши и протестировали работу оборудования. В ближайшие дни он заработает. Ранее в городе включили фонтаны в Александровском сквере на ХТЗ и на бульваре Юрьева в Немышлянском районе.

