Без трамваев, света и окон — Терехов о последствиях удара по Харькову 2 января

Общество 17:37   02.01.2026
Оксана Якушко
Россияне 2 января нанесли два ракетных удара по центру Харькова баллистическими ракетами, сообщил мэр Игорь Терехов.

Терехов рассказал, что в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

«Полностью разрушен торговый центр. Очень много поврежденных жилых домов на улицах Сумской и Мироносицкой. Выбиты тысячи окон. Пострадала больница – только там выбито более 100 окон», — сообщил Игорь Терехов.

Всего повреждены по меньшей мере 22 здания в Киевском районе. По предварительной информации, выбиты 844 окна в квартирах и 91 – в подъездах.

Мэр отметил, что в результате удара повреждена сеть теплоснабжения в домах, расположенных возле места попадания, и электросеть, питающая городской электротранспорт. Поэтому временно остановили движение троллейбусов на ул. Сумской и трамваев на ул. Мироносицкой.

Сейчас все коммунальные службы устраняют последствия вражеской атаки: восстанавливают электро- и теплоснабжение, но масштабы разрушений значительны.

Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 30 пострадавших.

Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео

