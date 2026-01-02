Без трамваев, света и окон — Терехов о последствиях удара по Харькову 2 января
Россияне 2 января нанесли два ракетных удара по центру Харькова баллистическими ракетами, сообщил мэр Игорь Терехов.
Терехов рассказал, что в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома и объекты городской инфраструктуры.
«Полностью разрушен торговый центр. Очень много поврежденных жилых домов на улицах Сумской и Мироносицкой. Выбиты тысячи окон. Пострадала больница – только там выбито более 100 окон», — сообщил Игорь Терехов.
Всего повреждены по меньшей мере 22 здания в Киевском районе. По предварительной информации, выбиты 844 окна в квартирах и 91 – в подъездах.
Мэр отметил, что в результате удара повреждена сеть теплоснабжения в домах, расположенных возле места попадания, и электросеть, питающая городской электротранспорт. Поэтому временно остановили движение троллейбусов на ул. Сумской и трамваев на ул. Мироносицкой.
Сейчас все коммунальные службы устраняют последствия вражеской атаки: восстанавливают электро- и теплоснабжение, но масштабы разрушений значительны.
Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 30 пострадавших.
Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, последствия прилетов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Без трамваев, света и окон — Терехов о последствиях удара по Харькову 2 января», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 17:37;