Live

«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки

Происшествия 15:32   02.01.2026
Оксана Якушко
«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по жилым домам в Харькове двумя ракетами.

«Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Сейчас идет спасательная операция, и привлекают все необходимые службы. Точное количество пострадавших неизвестно», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно так россияне относятся к людям – продолжают убийства, несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе.

«Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась», — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
02.01.2026, 14:52
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
02.01.2026, 15:36
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты
«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты
02.01.2026, 11:58

Новости по теме:

02.01.2026
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
02.01.2026
«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки
02.01.2026
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
02.01.2026
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
02.01.2026
Опасно может быть на дорогах Харьковщины: что надвигается на регион


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 15:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по жилым домам в Харькове двумя ракетами.".