«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по жилым домам в Харькове двумя ракетами.

«Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Сейчас идет спасательная операция, и привлекают все необходимые службы. Точное количество пострадавших неизвестно», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно так россияне относятся к людям – продолжают убийства, несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе.

«Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась», — подчеркнул Зеленский.