«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові двома ракетами.
«Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучають всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома», – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що, саме так росіяни ставляться до людей – продовжують убивства, попри всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі.
«Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала», – наголосив Зеленський.
Читайте також: Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
