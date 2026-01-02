«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові двома ракетами.

«Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучають всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що, саме так росіяни ставляться до людей – продовжують убивства, попри всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі.

«Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала», – наголосив Зеленський.