Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня

Росіяни 2 січня завдали двох ракетних ударів по центру Харкова балістичними ракетами, повідомив мер Ігор Терехов.

Терехов розповів, що, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури.

«Вщент зруйновано торгівельний центр. Дуже багато пошкоджених житлових будинків на вулицях Сумській та Мироносицькій. Вибито тисячі вікон. Постраждала лікарня – лише там вибито понад 100 вікон», – повідомив Ігор Терехов.

Загалом пошкоджень зазнали щонайменше 22 будівлі в Київському районі. За попередньою інформацією, вибиті 844 вікна у квартирах та 91 – у під’їздах.

Мер зазначив, що внаслідок удару зазнала пошкоджень мережа теплопостачання в будинках, розташованих біля місця влучання, та електромережа, що живить міський електротранспорт. Через це тимчасово призупинили рух тролейбусів на вул. Сумській та трамваїв на вул. Мироносицькій.

Наразі усі комунальні служби усувають наслідки ворожої атаки: відновлюють електро- та теплопостачання, але масштаби руйнувань є значними.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 30 постраждалих.

