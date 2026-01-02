Live

Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня

Суспільство 17:37   02.01.2026
Оксана Якушко
Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня

Росіяни 2 січня завдали двох ракетних ударів по центру Харкова балістичними ракетами, повідомив мер Ігор Терехов.

Терехов розповів, що, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури.

«Вщент зруйновано торгівельний центр. Дуже багато пошкоджених житлових будинків на вулицях Сумській та Мироносицькій. Вибито тисячі вікон. Постраждала лікарня – лише там вибито понад 100 вікон», – повідомив Ігор Терехов.

Загалом пошкоджень зазнали щонайменше 22 будівлі в Київському районі. За попередньою інформацією, вибиті 844 вікна у квартирах та 91 – у під’їздах.

Мер зазначив, що внаслідок удару зазнала пошкоджень мережа теплопостачання в будинках, розташованих біля місця влучання, та електромережа, що живить міський електротранспорт. Через це тимчасово призупинили рух тролейбусів на вул. Сумській та трамваїв на вул. Мироносицькій.

Наразі усі комунальні служби усувають наслідки ворожої атаки: відновлюють електро- та теплопостачання, але масштаби руйнувань є значними.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 30 постраждалих.

Читайте також: Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура
Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура
02.01.2026, 18:33
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
02.01.2026, 16:11
Били двома ракетами, п’ятиповерхівка в Харкові зруйнована (оновлюється)
Били двома ракетами, п’ятиповерхівка в Харкові зруйнована (оновлюється)
02.01.2026, 17:08
Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня
Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня
02.01.2026, 17:37
«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки
«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки
02.01.2026, 15:32
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
02.01.2026, 14:52

Новини за темою:

02.01.2026
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
02.01.2026
Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні
02.01.2026
Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов
01.01.2026
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов
27.12.2025
Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 17:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни 2 січня завдали двох ракетних ударів по центру Харкова балістичними ракетами, повідомив мер Ігор Терехов.".