Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео

Що відбувалося після атаки росіян по центру Харкова – у відео з місця удару.

«Наче кадри з фільму жахів» – так користувачі соцмереж коментують відео з місця удару російських ракет по середмістю Харкова.

На них – у минулому ошатна, а зараз завалена уламками та поламаними гілками центральна вулиця міста Сумська.

Відео: Троянда на руці, Типове ХТЗ, Place Kharkiv

Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 16 поранених.