Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
Що відбувалося після атаки росіян по центру Харкова – у відео з місця удару.
«Наче кадри з фільму жахів» – так користувачі соцмереж коментують відео з місця удару російських ракет по середмістю Харкова.
На них – у минулому ошатна, а зараз завалена уламками та поламаними гілками центральна вулиця міста Сумська.
Відео: Троянда на руці, Типове ХТЗ, Place Kharkiv
Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 16 поранених.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 2 січня: удар по багатоповерхівці, є поранені
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 16:11;