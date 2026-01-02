Новини Харкова – головне за 2 січня: БпЛА атакували Чугуїв, низка пожеж

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:08

Пожежі на Харківщині: дві людини загинули, троє постраждали

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, у місті Зміїв сталася пожежа у приватному будинку – горіло дерев’яне перекриття на площі 10 м кв. Загинув 80-річний чоловік.

«Під час ліквідації пожежі у п’ятиповерховому будинку у Салтівському районі врятовано 65-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом. Також отруївся чадним газом інший чоловік, 1963 року народження. Причина пожежі — необережність з вогнем», – зазначили рятувальники.

В селі Мартове сталась пожежа площею 5 м кв у приватному будинку. На місці виявили тіло 74-річного чоловіка. Причина загоряння – необережність під час паління.

Також вночі горів приватний дім у селі Шляхове. Опіки отримала 58-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пожежі сталися в Чугуївському та Куп’янському районах.

06:47

Напередодні близько 21:45 ворог атакував Чугуїв безпілотниками

«В результаті маємо влучання в нежитлову будівлю в одному з мікрорайонів. Постраждалих наразі немає, проте розбиті вікна в декількох будинках. Всім мешканцям, чиє житло постраждало, буде надано усю необхідну допомогу», – повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Зазначимо, у Харкові ніч минула без повітряної тривоги. Однак над регіоном фіксували ворожі дрони. Зокрема, близько 02:00 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, які тримали курс на Ізюм.

Нагадаємо, 1 січня ворог вдарив по харківському екопарку. Вибухи чули після 11:00. КАБ влучив у землю. Внаслідок удару загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів, розповів журналістам керівник екопарку Іван Достов. Він повідомив, що руйнувань зазнали три будівлі: для птахів, для хижих тварин і ще одна споруда, яка була зведена нещодавно і ще не експлуатувалася. Чутки в мережі про те, що після обстрілу з екопарку втекли тигри та леви, спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Крім цього, ввечері ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Холодногірський район. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджена господарська споруда. Без загиблих та постраждалих.