Удар по Харкову 2 січня: країну виробництва ракет встановлюють (фото)

Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, якими військові РФ вдарили по Харкову близько 7:30 2 січня.

Сьогодні фахівці провели додатковий огляд уламків ракет. Мета – перевірити версію щодо виробництва цих боєприпасів за межами Росії, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, військової експертиз. Огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил ХНУПС ім. Івана Кожедуба“, – розповіли у відомстві.



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.