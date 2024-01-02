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Головні новини Харкова 2.01: ПС ЗСУ попереджають про небезпеку, атаки РФ

Події 07:10   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 2.01: ПС ЗСУ попереджають про небезпеку, атаки РФ Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Росіяни намагалися прорвати оборону поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Авіаційних ударів ворога зазнали Петропавлівка, Кучерівка та Чернещина.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

06:42

У ЗС ЗСУ попередили про загрозу для Харкова

О 06:28 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики для Харкова.

Бути у укриттях закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

06:38

Ввечері 1 січня на Харківщину залітали ворожі дрони

Повітряну тривогу в Харківській області оголошували о 21:51. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Близько 22:00 ворожі ударні безпілотники помітили в області.

«Ударні БпЛА перебувають у південній частині Харківської області (Первомайський район). Курс – західний/північно-західний», – йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У моніторингових каналах о 23:37 зазначали, що загрози місту немає. Ворожі БпЛА тримали курс на Полтавську область. Відбій пролунав о 01:31.

Знову тривогу в Харківській області та більшості регіонах оголосили о 05:52.

«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили у ПС ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".