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Ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Події 22:16   01.01.2024
Олена Нагорна
Ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Ворожі ударні безпілотники помітили в Харківській області ввечері 1 січня.

Ударні БпЛА перебувають у південній частині Харківської області (Первомайський район). Курс – західний/північно-західний“, – повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 22:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі ударні безпілотники помітили в Харківській області ввечері 1 січня.".