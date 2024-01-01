У двох місцях намагалися прорвати оборону на Харківщині війська РФ – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили сім атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також окупанти завдали авіаударів в районах Малої Вовчої, Охрімівки, Кучерівки, Чернещини.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.