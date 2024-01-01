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У двох місцях намагалися прорвати оборону на Харківщині війська РФ – Генштаб

Події 19:22   01.01.2024
Олена Нагорна
У двох місцях намагалися прорвати оборону на Харківщині війська РФ – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили сім атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також окупанти завдали авіаударів в районах Малої Вовчої, Охрімівки, Кучерівки, Чернещини.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили сім атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".