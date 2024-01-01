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В двух местах пытались прорвать оборону на Харьковщине войска РФ — Генштаб

Происшествия 19:22   01.01.2024
Елена Нагорная
В двух местах пытались прорвать оборону на Харьковщине войска РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Волчьей, Охримовки, Кучеровки, Чернещины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".