В двух местах пытались прорвать оборону на Харьковщине войска РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Волчьей, Охримовки, Кучеровки, Чернещины.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".