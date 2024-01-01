В двух местах пытались прорвать оборону на Харьковщине войска РФ — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Волчьей, Охримовки, Кучеровки, Чернещины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.