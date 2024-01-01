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257 оккупантов под Купянском и Лиманом до Нового года не дотянули — Фитьо

Общество 18:59   01.01.2024
Елена Нагорная
257 оккупантов под Купянском и Лиманом до Нового года не дотянули — Фитьо

На Лимано-Купянском направлении украинские защитники за сутки отбили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской области.

Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, войска РФ нанесли 13 авиаударов, применили 19 дронов-камикадзе по украинским позициям и осуществили 618 артиллерийских обстрелов.

«Прошедшие сутки, хоть и были праздничными, но для наших защитников были обычным вечером, когда россияне наступали, а наши военнослужащие давали им достойный отпор… Наши защитники сделали так, что 257 оккупантов до Нового года не дотянули. 43 единицы военной техники на данном направлении были уничтожены, среди которых три танка и пять боевых бронированных машин», — рассказал Фитьо.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении украинские защитники за сутки отбили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской области.".