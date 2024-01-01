257 окупантів під Куп’янськом і Лиманом до Нового року не дотягнули – Фітьо

На Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники за добу відбили 15 ворожих атак поблизу населених пунктів Синьківка Харківської області та Макіївка Луганської області.

Про це повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, війська РФ завдали 13 авіаударів, застосували 19 дронів-камікадзе по українських позиціях та здійснили 618 артилерійських обстрілів.

“Минула доба, хоч і була святкова, але для наших захисників вона була звичайним вечором, коли росіяни наступали, а наші військовослужбовці давали їм гідну відсіч… Наші захисники зробили так, що 250 окупантів до Нового року не дотягнули. 43 одиниці військової техніки на даному напрямку було знищено, серед яких три танки та п’ять бойових броньованих машин”, – розповів Фітьо.