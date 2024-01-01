Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу

Мирний житель загинув внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп’янського району 1 січня.

Його тіло з осколковими пораненнями виявили біля будинку на вулиці Набережній близько 12:30, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Особу чоловіка встановлюють. Він був одягнений у сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи та сіру шапку.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Окрім Дворічної близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляють у Харківській облпрокуратурі. О 9:00 військові РФ знову вдарили по селищу. За попередніми даними, із РСЗВ “Ураган”.

Крім того, вранці російська армія завдала авіаудару по селу Кучерівка Куп’янського району: пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура