Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу
Мирний житель загинув внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп’янського району 1 січня.
Його тіло з осколковими пораненнями виявили біля будинку на вулиці Набережній близько 12:30, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Особу чоловіка встановлюють. Він був одягнений у сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи та сіру шапку.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Окрім Дворічної близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляють у Харківській облпрокуратурі. О 9:00 військові РФ знову вдарили по селищу. За попередніми даними, із РСЗВ “Ураган”.
Крім того, вранці російська армія завдала авіаудару по селу Кучерівка Куп’янського району: пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 14:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мирний житель загинув внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп’янського району 1 січня.".