У новорічну ніч росіяни з РСЗВ вдарили по 5-поверхівці у селищі на Харківщині
Росіяни обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий з реактивних систем залпового вогню вночі з 31 грудня на 1 січня, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Ворог вдарив по житловому кварталу населеного пункту. 1 січня підрозділи ДСНС розбирали залишки бетонних конструкцій у пошкодженій обстрілами 5-поверхівці. Рятувальники обстежили кожну квартиру будівлі, зокрема на 4-му та 5-му поверхах, щоб знайти мешканців, які б потребували допомоги.
Загиблих і поранених немає. Пожежі не було.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, Купянс-Узловой, Купянский район, поселок, пятиэтажка, росіяни, рсзо, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 11:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий з реактивних систем залпового вогню вночі з 31 грудня на 1 січня, повідомили у ДСНС у Харківській області.".