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У новорічну ніч росіяни з РСЗВ вдарили по 5-поверхівці у селищі на Харківщині

Події 11:29   01.01.2024
Оксана Якушко
У новорічну ніч росіяни з РСЗВ вдарили по 5-поверхівці у селищі на Харківщині

Росіяни обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий з реактивних систем залпового вогню вночі з 31 грудня на 1 січня, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Ворог вдарив по житловому кварталу населеного пункту. 1 січня підрозділи ДСНС розбирали залишки бетонних конструкцій у пошкодженій обстрілами 5-поверхівці. Рятувальники обстежили кожну квартиру будівлі, зокрема на 4-му та 5-му поверхах, щоб знайти мешканців, які б потребували допомоги.

Загиблих і поранених немає. Пожежі не було.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий з реактивних систем залпового вогню вночі з 31 грудня на 1 січня, повідомили у ДСНС у Харківській області.".