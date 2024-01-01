Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 38
  • EUR 42

15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік

Події 08:47   01.01.2024
Оксана Якушко
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У районі Іванівки Куп’янського району росіяни завдали авіаційних ударів.

ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.

О 13:10  внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджений приватний будинок. Потерпілих немає.

Близько 13:30 стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.

О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали 3 людини, ще дві особи врятовані.

Читайте також: Синєгубов записав вітання з Новим роком біля Kharkiv Palace

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 1.01: обстріли сіл и штурми Синьківки на Новий рік
Головні новини Харкова 1.01: обстріли сіл и штурми Синьківки на Новий рік
01.01.2024, 09:37
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
01.01.2024, 09:07
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік
01.01.2024, 08:47
Сьогодні 1 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 січня: яке свято та день в історії
01.01.2024, 06:00
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
31.12.2023, 09:37
Над Харковом помітили веселку (фото)
Над Харковом помітили веселку (фото)
31.12.2023, 15:12

Новини за темою:

20:42
Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)
19:37
12 атак на Синьківку та 15 населених пунктів Харківщини під вогнем – Генштаб
07:58
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
20:52
Воїни ЗСУ відбили 8 атак біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:38
Захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 08:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".