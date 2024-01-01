15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У районі Іванівки Куп’янського району росіяни завдали авіаційних ударів.
ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.
О 13:10 внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджений приватний будинок. Потерпілих немає.
Близько 13:30 стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.
О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали 3 людини, ще дві особи врятовані.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, миномет, обстріл, Олег Синегубов, село, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 08:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".