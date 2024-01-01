15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У районі Іванівки Куп’янського району росіяни завдали авіаційних ударів.

ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.

О 13:10 внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджений приватний будинок. Потерпілих немає.

Близько 13:30 стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.

О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали 3 людини, ще дві особи врятовані.