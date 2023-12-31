Синєгубов записав вітання з Новим роком біля Kharkiv Palace

Начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав харків’ян і мешканців області з Новим роком.

На відео він стоїть на тлі Держпрому – поряд із готелем “Kharkiv Palace”, по якому вчора прилетіли ракети.

Начальник ХОВА перерахував події, що відбувалися протягом 2023 року в Харківській області: лютий у “пунктах незламності” через відключення світла; весну з розмінуванням полів та відновленням; липень – та повернення людей у ​​регіон; вересень – з будівництвом укриттів у школах.

“Стійкість. Єдність. Витримка. Віримо у світло нашої перемоги”, – підкреслив Синєгубов.