Синєгубов записав вітання з Новим роком біля Kharkiv Palace
Начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав харків’ян і мешканців області з Новим роком.
На відео він стоїть на тлі Держпрому – поряд із готелем “Kharkiv Palace”, по якому вчора прилетіли ракети.
Начальник ХОВА перерахував події, що відбувалися протягом 2023 року в Харківській області: лютий у “пунктах незламності” через відключення світла; весну з розмінуванням полів та відновленням; липень – та повернення людей у регіон; вересень – з будівництвом укриттів у школах.
“Стійкість. Єдність. Витримка. Віримо у світло нашої перемоги”, – підкреслив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 19:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав харків’ян і мешканців області з Новим роком".