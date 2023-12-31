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Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)

Суспільство 18:47   31.12.2023
Оксана Горун
Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)

У привітанні бійці та командири “Kraken” згадали про оборону Харкова, звільнення Куп’янська та Балаклії та запевнили: за цей рік вони стали лише сильнішими.

Відео привітання з Новим роком опублікували в телеграмі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”, що був сформований із харків’ян на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також: Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У привітанні бійці та командири “Kraken” згадали про оборону Харкова, звільнення Куп’янська та Балаклії та запевнили: за цей рік вони стали лише сильнішими".