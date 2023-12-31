Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)

У привітанні бійці та командири “Kraken” згадали про оборону Харкова, звільнення Куп’янська та Балаклії та запевнили: за цей рік вони стали лише сильнішими.

Відео привітання з Новим роком опублікували в телеграмі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”, що був сформований із харків’ян на початку повномасштабного вторгнення РФ.