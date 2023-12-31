Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)
У привітанні бійці та командири “Kraken” згадали про оборону Харкова, звільнення Куп’янська та Балаклії та запевнили: за цей рік вони стали лише сильнішими.
Відео привітання з Новим роком опублікували в телеграмі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”, що був сформований із харків’ян на початку повномасштабного вторгнення РФ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, новый год, поздравление;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 18:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У привітанні бійці та командири “Kraken” згадали про оборону Харкова, звільнення Куп’янська та Балаклії та запевнили: за цей рік вони стали лише сильнішими".