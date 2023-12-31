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Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)

Події 14:57   31.12.2023
Оксана Горун
Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео) Фото: кадр із відео

Один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Сергій Величко (Чилі) прокоментував казки російського Міноборони про нібито знищення його бійців.

“Вчора під час терористичного акту РФ по Харкову, жоден співробітник ГУРу ніяк не постраждав. Усі влучання були по інфраструктурі міста, по житлових будинках, по готелю, але ніяк не по військових об’єктах. Ваші всі заяви – це плід ваших хворих фантазій, людей, які живуть у ​​паралельній реальності. Слава підрозділу ГУР “Kraken”, – сказав Чилі.

Раніше аналогічним чином на заяви Міноборони РФ відреагував представник ГУР МО Андрій Юсов. Нагадаємо, зруйнувавши кілька будівель у центрі Харкова, російське Міноборони написало, що по готелю “Kharkiv Palace” били, тому що там знаходилися “представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде”. Крім того, росіяни “виявили” в готелі 200 іноземних найманців і не втрималися від заяви, що десь там були представники “Правого сектору”.

Дивіться відео:  Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 14:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Сергій Величко (Чилі) прокоментував казки російського Міноборони про нібито знищення його бійців".