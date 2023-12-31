Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)
Один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Сергій Величко (Чилі) прокоментував казки російського Міноборони про нібито знищення його бійців.
“Вчора під час терористичного акту РФ по Харкову, жоден співробітник ГУРу ніяк не постраждав. Усі влучання були по інфраструктурі міста, по житлових будинках, по готелю, але ніяк не по військових об’єктах. Ваші всі заяви – це плід ваших хворих фантазій, людей, які живуть у паралельній реальності. Слава підрозділу ГУР “Kraken”, – сказав Чилі.
Раніше аналогічним чином на заяви Міноборони РФ відреагував представник ГУР МО Андрій Юсов. Нагадаємо, зруйнувавши кілька будівель у центрі Харкова, російське Міноборони написало, що по готелю “Kharkiv Palace” били, тому що там знаходилися “представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде”. Крім того, росіяни “виявили” в готелі 200 іноземних найманців і не втрималися від заяви, що десь там були представники “Правого сектору”.
Дивіться відео: Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Kraken, Величко, новини Харкова, ракетний удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 14:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Сергій Величко (Чилі) прокоментував казки російського Міноборони про нібито знищення його бійців".