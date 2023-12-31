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Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року (відео)

Події 14:37   31.12.2023
МГ "Об'єктив"
Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року (відео)

Зруйновані будівлі в центрі, постраждалий ньюсрум медіагрупи “Об’єктив” та наполеглива робота харківських комунальників: наслідки російської атаки – в сюжеті.

30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Пізніше з’ясували, що ворог бив у тому числі ракетами “Іскандер”Постраждали 28 людей,  12 із них – у лікарні. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель “Kharkiv Palace”, ще одна ракета потрапила до житлового будинку на вулиці Гіршмана. Ще два “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі. Пізніше – близько першої ночі – по місту вдарили “шахеди”. Усі “прильоти” припали на центр. Сталися чотири пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Автор: МГ "Об'єктив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 14:37;

  • Кореспондент МГ "Об'єктив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані будівлі в центрі, постраждалий ньюсрум медіагрупи “Об’єктив” та наполеглива робота харківських комунальників: наслідки російської атаки – в сюжеті".