Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року (відео)
Зруйновані будівлі в центрі, постраждалий ньюсрум медіагрупи “Об’єктив” та наполеглива робота харківських комунальників: наслідки російської атаки – в сюжеті.
30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Пізніше з’ясували, що ворог бив у тому числі ракетами “Іскандер”. Постраждали 28 людей, 12 із них – у лікарні. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель “Kharkiv Palace”, ще одна ракета потрапила до житлового будинку на вулиці Гіршмана. Ще два “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі. Пізніше – близько першої ночі – по місту вдарили “шахеди”. Усі “прильоти” припали на центр. Сталися чотири пожежі. Обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова, последствия, ракетная атака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наслідки нічної атаки по Харкову напередодні Нового року (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 14:37;
Кореспондент МГ "Об'єктив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані будівлі в центрі, постраждалий ньюсрум медіагрупи “Об’єктив” та наполеглива робота харківських комунальників: наслідки російської атаки – в сюжеті".