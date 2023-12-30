У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові близько 19:00 30 грудня було чутно серію вибухів.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари та закликає перебувати в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що було щонайменше п’ять вибухів.
У ГУ Нацполіції в Харківській області також інформують про п’ять вибухів у Харкові та закликають повідомляти про влучання на лінію “102”.
Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 18:55.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 19:00 30 грудня було чутно серію вибухів.".