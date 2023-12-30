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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 19:03   30.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

У Харкові близько 19:00 30 грудня було чутно серію вибухів.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари та закликає перебувати в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що було щонайменше п’ять вибухів.

У ГУ Нацполіції в Харківській області також інформують про п’ять вибухів у Харкові та закликають повідомляти про влучання на лінію “102”.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 18:55.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 19:00 30 грудня було чутно серію вибухів.".