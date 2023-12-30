В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

В Харькове около 19:00 30 декабря была слышна серия взрывов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что было по меньшей мере пять взрывов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области также информируют о пяти взрывах в Харькове и призывают сообщать о попаданиях на линию «102».

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:55.