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В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 19:03   30.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары Фото: Вадим Беликов

В Харькове около 19:00 30 декабря была слышна серия взрывов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что было по меньшей мере пять взрывов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области также информируют о пяти взрывах в Харькове и призывают сообщать о попаданиях на линию «102».

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:55.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 19:00 30 декабря была слышна серия взрывов.".