В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 19:00 30 декабря была слышна серия взрывов.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает находиться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что было по меньшей мере пять взрывов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области также информируют о пяти взрывах в Харькове и призывают сообщать о попаданиях на линию «102».
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:55.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 19:00 30 декабря была слышна серия взрывов.".