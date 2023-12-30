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Терехов рассказал о последствиях ракетной атаки, раненых и ситуации в Харькове

Общество 13:40   30.12.2023
Елена Нагорная
Терехов рассказал о последствиях ракетной атаки, раненых и ситуации в Харькове

450 окон должны заменить в Харькове после массированного ракетного удара утром 29 декабря, рассказал в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов. По его словам, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия этой атаки.

«Были повреждены и школы, и детский сад, и больница. Я прежде всего хочу поблагодарить наших героических медицинских работников, врачей, которые несмотря на такой ужасный обстрел в 6 утра были уже в больнице и убирали, принимали пациентов… Кроме этого, объекты критической инфраструктуры, производственные объекты, жилые дома», — отметил Терехов.

По данным городского головы, в больницу после обстрелов доставили 13 раненых. Двух из них уже отпустили домой, остальные остаются в медучреждении. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. У других пострадавших ранения средней степени тяжести.

Несмотря на то, что враг повредил объекты критической инфраструктуры, это не повлияло на обеспечение города электричеством, теплом и водой, подчеркнул мэр.

«Были незначительные разрушения критической инфраструктуры, которые уже локализованы. Люди не почувствовали того, чтобы было прекращено водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение. Поэтому сегодня все дома Харькова с теплоснабжением, с водоснабжением, с электрической энергией, работает общественный транспорт. Будем надеяться, что и во время новогодних праздников все будет хорошо», — добавил Терехов.

Напомним, 29 декабря россияне ударили по Харькову тремя очередями: в пять, семь и восемь утра. Всего в городе насчитали 22 «прилета». Погибли трое гражданских: два слесаря и начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, еще 13 человек получили ранения. Одного из пострадавших из-под завалов достали бойцы ГСЧС. Россияне били по городу хаотично: пострадала больница, поликлиника, школа. Были прилеты по дороге, железнодорожному пути и автономной котельной. По данным мэрии, повреждено 41 здание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах, из которых 37 — жилые дома. По имеющимся данным, били по Харькову не только ракетами С-300, но и Х-22 и Искандерами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 13:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "450 окон должны заменить в Харькове после массированного ракетного удара утром 29 декабря, рассказал в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов. По его словам, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия этой атаки.".