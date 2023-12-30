Синегубов рассказал о состоянии раненых после ракетного удара по Харькову

В больнице остаются восемь пострадавших в результате массированной ракетной атаки по Харькову утром 29 декабря, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, шести — как легкое. В результате атаки погибли три человека, в Областную клиническую больницу доставили 12 раненых.

Напомним, 29 декабря россияне ударили по Харькову тремя очередями: в пять, семь и восемь утра. Всего в городе насчитали 22 «прилета». Погибли трое гражданских: два слесаря и начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, еще 13 человек получили ранения. Одного из пострадавших из-под завалов достали бойцы ГСЧС. Также они потушили два пожара и эвакуировали из задымленного помещения 30 человек, среди которых двое детей. Россияне били по городу хаотично: пострадала больница, поликлиника, школа. Были прилеты по дороге, железнодорожному пути и автономной котельной. По данным мэрии, повреждено 41 здание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах, из которых 37 — жилые дома. Одна из ракет упала в парке Машиностроителей и не разорвалась. По имеющимся данным, били по Харькову не только ракетами С-300, но и Х-22 и Искандерами.