Синегубов рассказал о состоянии раненых после ракетного удара по Харькову
В больнице остаются восемь пострадавших в результате массированной ракетной атаки по Харькову утром 29 декабря, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, шести — как легкое. В результате атаки погибли три человека, в Областную клиническую больницу доставили 12 раненых.
Напомним, 29 декабря россияне ударили по Харькову тремя очередями: в пять, семь и восемь утра. Всего в городе насчитали 22 «прилета». Погибли трое гражданских: два слесаря и начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, еще 13 человек получили ранения. Одного из пострадавших из-под завалов достали бойцы ГСЧС. Также они потушили два пожара и эвакуировали из задымленного помещения 30 человек, среди которых двое детей. Россияне били по городу хаотично: пострадала больница, поликлиника, школа. Были прилеты по дороге, железнодорожному пути и автономной котельной. По данным мэрии, повреждено 41 здание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах, из которых 37 — жилые дома. Одна из ракет упала в парке Машиностроителей и не разорвалась. По имеющимся данным, били по Харькову не только ракетами С-300, но и Х-22 и Искандерами.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атака, пострадали, ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 09:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице остаются восемь пострадавших в результате массированной ракетной атаки по Харькову утром 29 декабря, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".