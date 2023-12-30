Синєгубов розповів про стан поранених після ракетного удару по Харкову
У лікарні залишаються вісім постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову вранці 29 грудня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, стан двох пацієнтів оцінюється як важкий, шести – як легкий. Внаслідок атаки загинули троє людей, до Обласної клінічної лікарні доправляли 12 поранених.
Нагадаємо, 29 грудня росіяни вдарили по Харкову трьома чергами: о п’ятій, о сьомій та о восьмій ранку. Загалом у місті нарахували 22 «прильоти». Загинули троє цивільних: два слюсарі та начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ще 13 людей отримали поранення. Одного із постраждалих з-під завалів дістали бійці ДСНС. Також вони загасили дві пожежі та евакуювали із задимленого приміщення 30 осіб, серед яких двоє дітей. Росіяни били по місту хаотично: постраждала лікарня, поліклініка, школа. Були прильоти по дорозі, залізничній колії та автономній котельні. За даними мерії, пошкоджено 41 будівлю в Київському, Холодногірському та Слобідському районах, з яких 37 – житлові будинки. Одна з ракет упала у парку Машинобудівників і не розірвалася. За наявними даними, били по Харкову не тільки ракетами С-300, а й Х-22 та “іскандерами”.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атака, пострадали, ракетний удар, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 09:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні залишаються вісім постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову вранці 29 грудня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".