Терехов розповів про наслідки ракетної атаки, поранених і ситуацію в Харкові

450 вікон мають замінити у Харкові після масованого ракетного удару вранці 29 грудня, розповів в етері телемарафону мер Ігор Терехов. За його словами, комунальники продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки.

“Були пошкоджені і школи, і дитячий садочок, і лікарня. Я перш за все хочу подякувати нашим героїчним медичним працівникам, лікарям, які попри такий жахливий обстріл о 6-й ранку були вже в лікарні й прибирали, приймали пацієнтів… Крім цього, об’єкти критичні інфраструктури, виробничі об’єкти, житлові будинки”, – зазначив Терехов.

За даними міського голови, до лікарні після обстрілу доправили 13 поранених. Двох із них уже відпустили додому, решта залишається в медзакладі. Троє ушпиталених перебувають у тяжкому стані, за їхні життя борються лікарі. В інших постраждалих поранення середнього ступеня тяжкості.

Попри те, що ворог пошкодив об’єкти критичної інфраструктури, це не вплинуло на забезпечення міста електрикою, теплом та водою, наголосив мер.

“Були незначні руйнації критичної інфраструктури, які вже локалізовані. Люди не відчули того, щоб було припинено водопостачання, теплопостачання, енергопостачання. Тому сьогодні всі будинки Харкова з теплопостачанням, з водопостачанням, з електричною енергією, працює громадський транспорт. Будемо сподіватися, що й під час новорічних свят все буде добре”, – додав Терехов.

Нагадаємо, 29 грудня росіяни вдарили по Харкову трьома чергами: о п’ятій, о сьомій та о восьмій ранку. Загалом у місті нарахували 22 «прильоти». Загинули троє цивільних: два слюсарі та начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ще 13 людей отримали поранення. Одного із постраждалих з-під завалів дістали бійці ДСНС. Росіяни били по місту хаотично: постраждала лікарня, поліклініка, школа. Були прильоти по дорозі, залізничній колії та автономній котельні. За даними мерії, пошкоджено 41 будівлю у Київському, Холодногірському та Слобідському районах, з яких 37 — житлові будинки. За наявними даними, били по Харкову не тільки ракетами С-300, а й Х-22 та “іскандерами”.

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