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Як відновлюється Харків після атаки КАБів (фото)

Офіційно 13:42   06.10.2026
Вікторія Яковенко
Як відновлюється Харків після атаки КАБів (фото) Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу в Слобідському районі.

Він зазначив, що через удар РФ пошкоджені понад 40 багатоповерхівок, складські приміщення, приватні будинки, території підприємств і транспорт. Вибито понад 1500 вікон і дверей.

«На місці працює оперативний штаб реагування. До надання допомоги постраждалим долучилися 14 гуманітарних і благодійних організацій: НУО «Координаційний Гуманітарний Центр», БФ «Право на захист», ХОО Товариства Червоного Хреста України, Фонд «Євгена Пивоварова», БФ «Роксана та її команда», БФ «Схід-SOS», НУО «ЕТОК», ГО «Станція Харків», CESVI, World Central Kitchen, БФ «Карітас Харків», Гуманітарна місія «Проліска», ГО «Нове місто» та Première Urgence Internationale (PUI)», – розповів начальник ХОВА.

Волонтери закривають пошкоджені контури, видають будматеріали, плити OSB та набори першої необхідності, надають психологічну підтримку, юридичний і соціальний супровід постраждалим. На цей час уже закрито понад 65% пошкоджених контурів, додав Синєгубов.

удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, КАБами атакували росіяни Харків вдень 5 жовтня. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. За даними мера Ігоря Терехова, по медичну допомогу звернулася 61 людина.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 13:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу в Слобідському районі.".