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Ракети РФ вдарили зокрема по центру Харкова – Синєгубов повідомив подробиці

Події 19:32   30.12.2023
Олена Нагорна
Ракети РФ вдарили зокрема по центру Харкова – Синєгубов повідомив подробиці

Понад шість ударів завдали військові РФ по Харкову близько 19:00 30 грудня. Зокрема, вдарили по центру міста, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було щонайменше п’ять вибухів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 19:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад шість ударів завдали військові РФ по Харкову близько 19:00 30 грудня. Зокрема, вдарили по центру міста, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".