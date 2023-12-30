Ракети РФ вдарили зокрема по центру Харкова – Синєгубов повідомив подробиці
Понад шість ударів завдали військові РФ по Харкову близько 19:00 30 грудня. Зокрема, вдарили по центру міста, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – інформує Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було щонайменше п’ять вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, синєгубов, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад шість ударів завдали військові РФ по Харкову близько 19:00 30 грудня. Зокрема, вдарили по центру міста, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".