Ракети РФ вдарили зокрема по центру Харкова – Синєгубов повідомив подробиці

Понад шість ударів завдали військові РФ по Харкову близько 19:00 30 грудня. Зокрема, вдарили по центру міста, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було щонайменше п’ять вибухів.