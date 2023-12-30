Минимум шесть «прилетов» по Харькову, в частности по центру — Синегубов
Фото: скрин
Более шести ударов нанесли военные РФ по Харькову около 19:00 30 декабря. В частности, ударили по центру города, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий», — информирует Синегубов.
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было по меньшей мере пять взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синєгубов, Харьков., центр;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более шести ударов нанесли военные РФ по Харькову около 19:00 30 декабря. В частности, ударили по центру города, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".