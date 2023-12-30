Минимум шесть «прилетов» по Харькову, в частности по центру — Синегубов

Более шести ударов нанесли военные РФ по Харькову около 19:00 30 декабря. В частности, ударили по центру города, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий», — информирует Синегубов.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было по меньшей мере пять взрывов.