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Нічна атака «шахедів»: у центрі Харкова сталося 4 пожежі (фото, відео)

Події 08:33   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Нічна атака «шахедів»: у центрі Харкова сталося 4 пожежі (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС України

Вночі 31 грудня, внаслідок чотирьох ударів ворожих БпЛА типу «Шахед» по центру Харкова, сталося 4 пожежі.

«Загальна їхня площа склала близько 1000 кв. м. Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. 2 осередки займання вже ліквідовано. Наразі триває ліквідація пожежі на даху двоповерхової будівлі», – повідомили у ГУ ДСНС України.

За попередніми даними рятувальників, загиблих або поранених немає.

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Фото, відео: ГУ ДСНС України

Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник пізніше заявив, що силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед». Терехов уточнив, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, під ударом був Київський район.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 08:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 31 грудня, внаслідок чотирьох ударів ворожих БпЛА типу «Шахед» по центру Харкова, сталося 4 пожежі.".