Атака російських БпЛА на Харків: Терехов повідомив подробиці (фото, відео)
Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.
«Це не військові об’єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник пізніше заявив, що силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, атака, мэр, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 06:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.".