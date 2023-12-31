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Атака російських БпЛА на Харків: Терехов повідомив подробиці (фото, відео)

Події 06:07   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Атака російських БпЛА на Харків: Терехов повідомив подробиці (фото, відео) Фото: Ігор Терехов

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.

«Це не військові об’єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

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Фото, відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник пізніше заявив, що силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 06:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.".