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Атака российских БпЛА на Харьков: Терехов сообщил подробности (фото, видео)

Происшествия 06:07   31.12.2023
Виктория Яковенко
Атака российских БпЛА на Харьков: Терехов сообщил подробности (фото, видео) Фото: Игорь Терехов

В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.

«Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Фото, видео: Игорь Терехов

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 06:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.".