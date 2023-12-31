Атака российских БпЛА на Харьков: Терехов сообщил подробности (фото, видео)
Фото: Игорь Терехов
В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.
«Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, атака, мэр, терехов, удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 06:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.".