Атака «Шахедов»: Терехов сообщает о нескольких «прилетах» по Харькову
О нескольких «прилетах» в Харькове в результате атаки беспилотников «Шахед» в ночь на 31 декабря сообщает мэр Игорь Терехов.
«Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется», — пишет городской голова.
Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дрони, дроны, прилеты, терехов, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 01:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нескольких «прилетах» в Харькове в результате атаки беспилотников «Шахед» в ночь на 31 декабря сообщает мэр Игорь Терехов.".