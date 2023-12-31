Атака «Шахедов»: Терехов сообщает о нескольких «прилетах» по Харькову

О нескольких «прилетах» в Харькове в результате атаки беспилотников «Шахед» в ночь на 31 декабря сообщает мэр Игорь Терехов.

«Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется», — пишет городской голова.

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов.