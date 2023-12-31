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В Харькове вновь гремели взрывы: Мельник сообщил о вражеских дронах

Происшествия 01:10   31.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове вновь гремели взрывы: Мельник сообщил о вражеских дронах

БпЛА двигается в направлении Харькова, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Горожан призывают быть в укрытиях.

«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции «102», — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Вражеские БпЛА в районе Харькова. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — пишет начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

По состоянию на 1:10 в городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 01:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА двигается в направлении Харькова, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".