В Харькове вновь гремели взрывы: Мельник сообщил о вражеских дронах
БпЛА двигается в направлении Харькова, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Горожан призывают быть в укрытиях.
«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции «102», — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Вражеские БпЛА в районе Харькова. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — пишет начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
По состоянию на 1:10 в городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, воздушные силы, дрон, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 01:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА двигается в направлении Харькова, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".