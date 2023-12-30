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Главные новости Харькова 30 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Общество 08:14   30.12.2023
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 30 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

8:14

Воздушная атака по Харькову и Украине 29.12 — в ISW сделали вывод о целях Путина

РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия, считает американский Институт изучения войны.

«Ударный пакет, очевидно, стал кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО», — считают аналитики.

Согласно прогнозу ISW, регулярно такие масштабные удары происходить не будут, но вероятны последовательные атаки дронов. По оценке аналитиков, Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или урегулировании ситуации в Украине путем переговоров.

Инфографика UA War Infographics

7:29

Украинские защитники отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района

Там противник безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестовое.

7:23

Воздушная тревога на Харьковщине в течение ночи-утра звучала один раз

Ее объявили в 6:40 и она до сих пор длится. Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, причина тревоги — в активности тактической авиации врага на восточном направлении.

По данным Генштаба ВСУ, ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed-136/131». ПВО сбила половину ударных дронов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 08:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".