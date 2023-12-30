Главные новости Харькова 30 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
8:14
Воздушная атака по Харькову и Украине 29.12 — в ISW сделали вывод о целях Путина
РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия, считает американский Институт изучения войны.
«Ударный пакет, очевидно, стал кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО», — считают аналитики.
Согласно прогнозу ISW, регулярно такие масштабные удары происходить не будут, но вероятны последовательные атаки дронов. По оценке аналитиков, Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или урегулировании ситуации в Украине путем переговоров.
7:29
Украинские защитники отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района
Там противник безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестовое.
7:23
Воздушная тревога на Харьковщине в течение ночи-утра звучала один раз
Ее объявили в 6:40 и она до сих пор длится. Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, причина тревоги — в активности тактической авиации врага на восточном направлении.
По данным Генштаба ВСУ, ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed-136/131». ПВО сбила половину ударных дронов.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 08:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".