Главные новости Харькова 30 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

8:14

Воздушная атака по Харькову и Украине 29.12 — в ISW сделали вывод о целях Путина

РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия, считает американский Институт изучения войны.

«Ударный пакет, очевидно, стал кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО», — считают аналитики.

Согласно прогнозу ISW, регулярно такие масштабные удары происходить не будут, но вероятны последовательные атаки дронов. По оценке аналитиков, Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или урегулировании ситуации в Украине путем переговоров.

7:29

Украинские защитники отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района

Там противник безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестовое.

7:23

Воздушная тревога на Харьковщине в течение ночи-утра звучала один раз

Ее объявили в 6:40 и она до сих пор длится. Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, причина тревоги — в активности тактической авиации врага на восточном направлении.

По данным Генштаба ВСУ, ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed-136/131». ПВО сбила половину ударных дронов.