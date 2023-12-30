В Харькове — восемь раненых: Синегубов назвал объекты, по которым ударила РФ
Медики оказывают помощь восьмерым пострадавшим вследствие ракетного удара по Харькову вечером 30 декабря, все госпитализированы.
Состояние четверых человек оценивают как среднее, еще четверо — в легком состоянии, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура. Все службы работают на месте», — информирует Синегубов.
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры написал мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадали, ракети, ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики оказывают помощь восьмерым пострадавшим вследствие ракетного удара по Харькову вечером 30 декабря, все госпитализированы.".