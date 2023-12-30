Терехов сообщил о «прилете» в дом в центре Харькова и других разрушениях
О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры после серии взрывов в городе около 19-ти часов сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
«Прилет» в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры», — пишет Терехов.
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дім, дом, прилет, ракети, терехов, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры после серии взрывов в городе около 19-ти часов сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.".