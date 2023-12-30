Терехов сообщил о «прилете» в дом в центре Харькова и других разрушениях

О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры после серии взрывов в городе около 19-ти часов сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет» в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры», — пишет Терехов.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру.