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Терехов сообщил о «прилете» в дом в центре Харькова и других разрушениях

Происшествия 19:50   30.12.2023
Елена Нагорная
Терехов сообщил о «прилете» в дом в центре Харькова и других разрушениях

О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры после серии взрывов в городе около 19-ти часов сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет» в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры», — пишет Терехов.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры после серии взрывов в городе около 19-ти часов сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.".