Терехов повідомив про “приліт” у будинок у центрі Харкова та інші руйнування

Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури після серії вибухів у місті близько 19-ї години повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

“Приліт” у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури“, – пише Терехов.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру.