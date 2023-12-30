У Харкові – вісім поранених: Синєгубов назвав об’єкти, по яких вдарила РФ

Медики надають допомогу вісьмом постраждалим внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 30 грудня, усі ушпиталені.

Стан чотирьох людей оцінюють як середній, ще четверо – у легкому стані, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура. Усі служби працюють на місці”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов.