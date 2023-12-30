У Харкові – вісім поранених: Синєгубов назвав об’єкти, по яких вдарила РФ
Медики надають допомогу вісьмом постраждалим внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 30 грудня, усі ушпиталені.
Стан чотирьох людей оцінюють як середній, ще четверо – у легкому стані, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура. Усі служби працюють на місці”, – інформує Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадали, ракети, ракетний удар, синєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові – вісім поранених: Синєгубов назвав об’єкти, по яких вдарила РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики надають допомогу вісьмом постраждалим внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 30 грудня, усі ушпиталені.".