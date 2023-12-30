Пострадал отель Kharkiv Palace, ранены ребенок и журналист — Фильчаков (видео)
Отель Kharkiv Palace в центре Харькова частично разрушен в результате ракетного удара вечером 30 декабря, рассказал с места происшествия прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.
Также, по его данным, одна из ракет попала в жилой дом по улице Гиршмана.
Фильчаков сообщил, что российские военные ударили с территории Белгородской области ракетами типа С-300.
В результате этого ракетного удара пострадали семь гражданских лиц, среди которых несовершеннолетний ребенок, а также иностранный журналист.
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры написал мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Kharkiv palace, дитина, журналист, прокуратура, ракетний удар, ребенок, Фильчаков, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отель Kharkiv Palace в центре Харькова частично разрушен в результате ракетного удара вечером 30 декабря, рассказал с места происшествия прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.".