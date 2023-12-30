Постраждав Kharkiv Palace, поранено дитину і журналіста – Фільчаков (відео)

Готель Kharkiv Palace у центрі Харкова частково зруйнований внаслідок ракетного удару увечері 30 грудня, розповів з місця події прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Також, за його даними, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана.

Фільчаков повідомив, що російські військові вдарили з Бєлгородської області ракетами типу С-300.

Внаслідок цього ракетного удару постраждали семеро цивільних осіб, серед яких неповнолітня дитина, а також іноземний журналіст.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов.