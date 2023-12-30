Постраждав Kharkiv Palace, поранено дитину і журналіста – Фільчаков (відео)
Готель Kharkiv Palace у центрі Харкова частково зруйнований внаслідок ракетного удару увечері 30 грудня, розповів з місця події прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.
Також, за його даними, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана.
Фільчаков повідомив, що російські військові вдарили з Бєлгородської області ракетами типу С-300.
Внаслідок цього ракетного удару постраждали семеро цивільних осіб, серед яких неповнолітня дитина, а також іноземний журналіст.
Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Kharkiv palace, дитина, журналист, прокуратура, ракетний удар, Фильчаков, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готель Kharkiv Palace у центрі Харкова частково зруйнований внаслідок ракетного удару увечері 30 грудня, розповів з місця події прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.".