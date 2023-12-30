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20 раненых: все подробности об ударах по центру Харькова от прокуратуры (фото)

Происшествия 21:57   30.12.2023
Елена Нагорная
20 раненых: все подробности об ударах по центру Харькова от прокуратуры (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

20 человек ранены в результате ракетной атаки РФ на центр Харькова около 19 часов 30 декабря, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Среди раненых — двое парней 16 и 14 лет и советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа — гражданин Великобритании.

Девять человек из всех пострадавших получили помощь на месте.

В результате обстрелов повреждены отель, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

По предварительным данным, враг бил по городу ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 человек ранены в результате ракетной атаки РФ на центр Харькова около 19 часов 30 декабря, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.".