20 раненых: все подробности об ударах по центру Харькова от прокуратуры (фото)
20 человек ранены в результате ракетной атаки РФ на центр Харькова около 19 часов 30 декабря, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Среди раненых — двое парней 16 и 14 лет и советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа — гражданин Великобритании.
Девять человек из всех пострадавших получили помощь на месте.
В результате обстрелов повреждены отель, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.
По предварительным данным, враг бил по городу ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, прокуратура, ракети, ракетний удар, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 человек ранены в результате ракетной атаки РФ на центр Харькова около 19 часов 30 декабря, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.".