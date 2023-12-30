Не только центр Харькова: Тимошко сообщил об ударах по Индустриальному району
Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил журналистам «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, было по меньшей мере шесть ударов ракетами С-300.
«Три попадания в Индустриальном районе города в землю, без пострадавших. Два попадания в центре города. Одно в отель, другое недалеко от этого же места, во двор жилого дома. Пять пострадавших во время удара по жилому дому. Двое пострадавших, которые находились на время нанесения удара в гостинице», — сообщил Тимошко.
Он уверен, что военные РФ запускали ракеты хаотично, без прицеливания.
Видео: «Суспільне Харків»
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры написал мэр Игорь Терехов. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Предварительно, военные ударили с территории Белгородской области ракетами С-300. Среди пострадавших — ребенок и иностранный журналист.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, Индустриальный район., прилеты, ракети, тимошко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не только центр Харькова: Тимошко сообщил об ударах по Индустриальному району»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 21:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил журналистам «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".