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Не только центр Харькова: Тимошко сообщил об ударах по Индустриальному району

Происшествия 21:37   30.12.2023
Елена Нагорная
Не только центр Харькова: Тимошко сообщил об ударах по Индустриальному району Фото: Алексей Белошицкий

Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил журналистам «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, было по меньшей мере шесть ударов ракетами С-300.

«Три попадания в Индустриальном районе города в землю, без пострадавших. Два попадания в центре города. Одно в отель, другое недалеко от этого же места, во двор жилого дома. Пять пострадавших во время удара по жилому дому. Двое пострадавших, которые находились на время нанесения удара в гостинице», — сообщил Тимошко.

Он уверен, что военные РФ запускали ракеты хаотично, без прицеливания.

Видео: «Суспільне Харків»

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры написал мэр Игорь Терехов. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Предварительно, военные ударили с территории Белгородской области ракетами С-300. Среди пострадавших — ребенок и иностранный журналист.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 21:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил журналистам «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".