Не тільки центр Харкова: Тимошко повідомив про удари по Індустріальному району
Окрім двох влучань по центру Харкова ще два “прильоти” зафіксовано в Індустріальному районі, повідомив журналістам “Суспільне Харків” начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його даними, було щонайменше шість ударів ракетами С-300.
“Три влучання в Індустріальному районі міста в землю, без постраждалих. Два влучання в центрі міста. Одне в готель, інше недалеко від цього ж місця, у двір житлового будинку. П’ять постраждалих в час удару по житловому будинку. Два постраждалих, які перебували на час нанесення удару в готелі”, – повідомив Тимошко.
Він упевнений, що військові РФ запускали ракети хаотично, без прицілювання.
Відео: Суспільне Харків
Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. Попередньо, військові вдарили з території Бєлгородської області ракетами С-300. Серед постраждалих – дитина та іноземний журналіст.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вибухи, Индустриальный район., прилеты, ракети, тимошко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 21:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім двох влучань по центру Харкова ще два “прильоти” зафіксовано в Індустріальному районі, повідомив журналістам “Суспільне Харків” начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".