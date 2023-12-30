20 поранених: усі подробиці про удари по центру Харкова від прокуратури (фото)

20 людей поранено внаслідок ракетної атаки РФ на центр Харкова близько 19-ї години 30 грудня, повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

Серед поранених – двоє хлопців 16 та 14 років та радник з безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії.

Дев’ятеро людей з усіх постраждалих отримали допомогу на місці.

Внаслідок обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгові павільйони та автомобілі.

За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. Крім двох влучань по центру Харкова ще два «прильоти» зафіксовано в Індустріальному районі, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.